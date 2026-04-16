ترامب: القتال سيستأنف إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن الاجتماع المقبل بين الولايات المتحدة وإيران قد يُعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أنه غير متأكد من ضرورة تمديد وقف إطلاق النار.

وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين: "يبدو أننا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران"، لكنه استدرك قائلاً إن "القتال سيستأنف إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق مع إيران"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

والثلاثاء، أفاد إعلام إيراني رسمي باستمرار تبادل الرسائل الدبلوماسية بين طهران وإسلام آباد بشأن جولة تفاوض جديدة محتملة مع الولايات المتحدة.

وقبل ذلك، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مقابلة تلفزيونية، إلى أن الجولة الثانية من المفاوضات مع إيران قد تُعقد "خلال اليومين المقبلين".

والأحد، أعلنت إيران والولايات المتحدة انتهاء مفاوضات جرت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين بشأن مسئولية تعثرها.