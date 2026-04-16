فريق Better Show يطرح البوستر الرسمي لعرض «الحب المحرر» والافتتاح يوليو المقبل على مسرح الفلكي

طرح فريق (Better Show) المسرحي عبر الصفحة الرسمية للفريق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، البوستر الرسمي للعرض المسرحي "الحب المحرر" عن الرواية الأكثر مبيعًا في العالم التي تحمل الاسم نفسه للكاتبة فرنسين ريفرز، والمقرر عرضه خلال يوليو المقبل على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية.

ويجري مخرج العرض مايكل مجدي، بروفات أولية للعمل، حيث يُقدَّم في نسخة جديدة يغلب عليها الطابع الموسيقي والاستعراضي، مؤكدًا أن هذه النسخة ستكون مفاجأة لمحبي «الحب المحرر»، بحسب تصريحه لـ«الشروق».

وسبق أن قدم فريق «بتر شو» العرض قبل 7 سنوات، وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث عُرض على أكثر من مسرح، من بينها «الفلكي» و«الهوسابير» و«ساقية الصاوي».

وتأتي عودة العرض بناءً على طلب جمهور الفريق، الذين طالبوا بإعادة تقديم المسرحية.

«الحب المحرر» دراماتورج سفيان الخضري، ويشاركه الكتابة مخرج العرض مايكل مجدي.