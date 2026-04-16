ميلوني تدعو إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار بين لبنان و إسرائيل

- رئيسة الوزراء الإيطالية تؤكد أن إيطاليا ستواصل القيام بدورها من خلال الإسهام في الحفاظ على السلام على طول الخط الأزرق



رحبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، مساء الخميس، بإعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، كما هنأت الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية على تحقيق هذا الإنجاز المهم بفضل وساطة الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء الإيطالي، أكدت ميلوني أنه من الضروري الآن أن يتم احترام وقف إطلاق النار بشكل كامل.

وشددت ميلوني على أن "حزب الله" اللبناني، الذي يتحمل مسئولية بدء هذا النزاع، يجب أن يوقف جميع الأعمال ضد إسرائيل وأن يحترم القرارات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية، بحسب البيان.

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية عن أملها في أن يسهم وقف إطلاق النار في تهيئة الظروف اللازمة لنجاح المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، بما يؤدي إلى تحقيق سلام كامل ودائم.

كما شددت على أن إيطاليا ستواصل القيام بدورها من خلال الإسهام في الحفاظ على السلام على طول الخط الأزرق عبر قواتها العسكرية المشاركة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفل)، كما ستواصل دعم سيادة لبنان من خلال تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أجرى "محادثات ممتازة" مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن الجانبين وافقا على بدء وقف إطلاق نار رسمي لمدة 10 أيام، اعتباراً من الساعة الخامسة مساء.بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال" أن لبنان وإسرائيل عقدا، الثلاثاء، أول اجتماع بينهما منذ 34 عاماً في واشنطن، بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.