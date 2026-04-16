قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تحرز تقدما في الملف الأوكراني، معربا عن تمنياته بحل هذه القضية التي تشهد وقوع الكثير من القتلى.

وأضاف في تصريحات مع وسائل الإعلام لدى مغادرته البيت الأبيض، أن التركيز ينصب حاليا بشكل كبير على الملف الإيراني حتى يتم إتمام الاتفاق، مشيرا إلى أسواق المال في حالة جيدة وكذلك أسعار النفط تشهد انخفاضا.

وتابع: «يبدو أننا سوف نقوم بعقد اتفاق مع إيران، سيكون اتفاقا رائعا، بدون سلاح نووي»، موضحا أن الاجتماع التالي مع الجانب الإيراني قد ينعقد بحلول نهاية الأسبوع.

واعتبر أن الحصار المفروض على إيران كان «رائعا وساعد كثيرا» في عدم قدرتها على القيام بأي أعمال، في ظل عدم وجود القوات البحرية والجوية ومنصات إطلاق الصواريخ أو اعتراضها، إلى جانب مقتل عدد من القادة.

ولفت إلى عدم التوصل إلى اتفاق بعد بشأن تخصيب اليورانيوم، مشددا أن إيران لن تتمكن من الحصول على سلاح نووي.

وأضاف أن أسعار النفط انخفضت خلال الـ 48 ساعة الماضية، معتبرا أن أسعارها ليست مرتفعة إذا ما قورنت بكلفة منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتجنب مشاكل أكبر قد تضع العالم والشرق الأوسط في خطر بالغ.



وأضاف أن الجانب الإيراني وافق على نقطة عدم الحصول على السلاح النووي، مشيرا إلى أن الموضوع قد يتحرك بسرعة هائلة.

وأكد أن التعامل مع الحصار على مضيق هرمز، يسير بشكل رائع، مشيرا إلى عدم وجود سفينة حاولت العبور عبر القوات البحرية الأمريكية.

وشدد على ضرورة تفهم بابا الفاتيكان قتل إيران ما يزيد على 42 ألف متظاهر سلمي دون أسلحة خلال الشهر الماضي، مضيفا: «يجب أن أقوم بفعل ما هو صحيح، والبابا لابد أن يتفهم هذا الأمر؛ أنا لست ضد بابا الفاتيكان، وأعتقد أن البابا رجل صالح، لم أتقابل معه إلى الآن ولكني أختلف معه، إذا سمح البابا لإيران بالحصول على سلاح نووي، فلا يمكنه أن يفعل ذلك».

واختتم: «يمكن للبابا أن يقول ما يحلو له وأنا كذلك يمكنني أن أقول ما أرغب به ويمكنني أن أختلف، لا يمكن لإيران أن تحصل على سلاح نووي، وإذا حدث ذلك سوف يكون العالم كله في خطر بالغ، وخاصة الشرق الأوسط. إنهم قريبون للغاية من إبرام اتفاق، وعلى البابا أن يتفهم أن إيران قتلت المتظاهرين السلميين».