وزير الخارجية يلتقي عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات بمجلس الشيوخ الأمريكي

التقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس، السيناتور كريس فان هولن، عضو لجنتي العلاقات الخارجية والاعتمادات بمجلس الشيوخ الأمريكي؛ وذلك في إطار اللقاءات التي يجريها مع قيادات الكونجرس خلال زيارته إلى واشنطن.

تناول اللقاء سُبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، حيث أكد الوزير عبدالعاطي على أهمية البناء على ما تحقق في العلاقات الثنائية من تقدم خلال السنوات الماضية، والدفع نحو تطوير أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

كما شدد على أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع الكونجرس لدعم مسار العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين.

واستعرض وزير الخارجية الدور الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى الجهود المكثفة التي تبذلها لاحتواء التصعيد الراهن في المنطقة، والدفع نحو خفض التوتر وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية.

كما تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في غزة ولبنان والسودان، حيث أكد الوزير ثوابت الموقف المصري الداعم لتسوية الأزمات بالطرق السلمية، والحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها، ودعم مؤسساتها الوطنية.

ومن جانبه، أعرب السيناتور كريس فان هولن عن تقديره للدور المحوري الذي تقوم به مصر في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.