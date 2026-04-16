رئيس الوزراء اللبناني يوجّه الشكر لجهود مصر في الحفاظ علي سيادة لبنان

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ونواف سلام رئيس مجلس الوزراء اللبناني يوم الخميس، وذلك فى أعقاب إعلان الرئيس الأمريكى التوصل لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة عشرة أيام.

قدم رئيس مجلس الوزراء اللبنانى الشكر والتقدير نيابة عن الحكومة والشعب اللبنانى للقيادة المصرية على الجهود التى تبذلها مصر للحفاظ علي سيادة لبنان ومقدرات الشعب اللبناني، وصولاً لإعلان الرئيس ترامب التوصل لوقف إطلاق للنار في لبنان لمدة ١٠ أيام.

ومن جانبه، أكد الوزير عبد العاطي على ثوابت الموقف المصرى الداعمة لاحترام سيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، معرباً عن التقدير لإعلان الولايات المتحدة عن التوصل لوقف إطلاق النار، بما يسهم فى تحقيق التهدئة ودعم الامن والاستقرار بالمنطقة.