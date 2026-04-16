رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يلتقي شيخ الأزهر لبحث سُبل تعزيز التعاون المؤسسي

التقى الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في مقر الأزهر الشريف؛ حيث تناول اللقاء تبادل الرؤى حول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان وولايته، وسُبل التعاون الممكنة بين المجلس والأزهر الشريف.

وخلال اللقاء، أكد رئيس المجلس أهمية الدور الذي يضطلع به الأزهر الشريف، محليا ودوليا، في نشر قيم الاعتدال والتسامح، وترسيخ مبادئ التعايش المشترك، مشيرا إلى أن هذه القيم تمثل ركيزة أساسية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان.

وبحسب بيان للمجلس، فقد أشار جمال الدين إلى أن الأزهر اضطلع بدور محل تقدير كبير على المستوى الوطني، وعلى مستوى العالم الإسلامي، وعلى الصعيد الدولي في نشر الدين الإسلامي ومكافحة التطرف والغلو، سواء من خلال جهوده المؤسسية أو عبر مبادرته للحوار بين الأديان، بما في ذلك تعاونه مع الفاتيكان، فضلا عن دوره من خلال مبادرات وطنية رائدة مثل "بيت العائلة المصرية".

كما شدد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين على وجود مساحات واسعة من التلاقي بين المبادئ الدينية السمحة ومفاهيم حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بصون الكرامة الإنسانية، وترسيخ قيم العدالة والرحمة.

وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان حرص المجلس على تعزيز التعاون مع الأزهر الشريف في مجالات التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، بما يدعم بناء وعي مجتمعي متوازن يجمع بين القيم الأصيلة والمعايير الدولية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الأزهر والمجلس خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز من تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية في دعم مسار حقوق الإنسان وترسيخ ثقافة الحوار.