الصحة تستهدف اعتماد 300 منشأة رعاية أولية بنهاية 2026 لاستكمال التأمين الصحي الشامل

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، نجاح الوزارة في اعتماد 155 منشأة رعاية صحية أولية موزعة على 21 محافظة حتى الآن، في خطوة نوعية تعزز مبادئ العدالة الصحية وتمهد لتعميم منظومة التأمين الصحي الشامل على كافة محافظات الجمهورية.

وأكد الوزير، أن تطوير منظومة الرعاية الأولية يتصدر أولويات الدولة، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتيسير حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة قريبًا من محل إقامتهم، تماشيًا مع رؤية “الجمهورية الجديدة” في بناء حماية صحية شاملة.

وكشف عن انضمام 11 منشأة جديدة مؤخرًا إلى منظومة الجودة، وهي: مركز طب أسرة حدائق العاصمة بالقاهرة، وحدة طب أسرة سرسموس بالمنوفية، وحدات (تيدا، الكراكات، الرصيف) بكفر الشيخ، وحدتي (أبو جلال، ميت زنقر) ومركز طب أسرة كوم النور بالدقهلية، وحدتي (أبو بكر الصديق، مسجد موسى) بالجيزة، ووحدة طب أسرة السناقرة بالإسكندرية.

من جهته، أوضح الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أن العمل جارٍ بمعدلات تنفيذ مرتفعة لاعتماد 145 منشأة إضافية، للوصول إلى المستهدف البالغ 300 منشأة معتمدة بنهاية ديسمبر 2026. وأكد أن هذه الخطة تمثل قاعدة انطلاق قوية لاستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل في كل المحافظات.

وتُنفذ الجهود عبر قطاع الرعاية الصحية الأولية برئاسة الدكتورة رشا خضر، وبالتنسيق الدائم مع مديريات الشؤون الصحية، بهدف تحويل الوحدات إلى بيئات طبية متكاملة تلتزم بأعلى بروتوكولات الجودة وفق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR).

وشدد نائب الوزير على أن التطوير يشمل الجانب الإنشائي والتقني إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري، مع تكريم الكوادر الطبية والإدارية المتميزة خلال الزيارات الميدانية تقديرًا لجهودهم في تطبيق معايير الجودة.

وأكد استمرار التوسع الجغرافي للخدمات المعتمدة، مشيرًا إلى أن “الجودة” أصبحت المعيار الأساسي والوحيد لتقديم خدمة طبية لائقة وآمنة للمواطن المصري في كل مكان.

يأتي ذلك تمهيدًا لاستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز العدالة الصحية في جميع أنحاء الجمهورية