رئيس مجلس النواب: البحرين تضع تعزيز السلام وصون الأمن في صدارة أولوياتها

أكد أحمد بن سلمان المسلَّم، رئيس مجلس النواب البحريني، أن تعزيز الأمن وصون السلام للأجيال القادمة، يعد من أولويات النهج الراسخ والرؤية الاستراتيجية المستقبلية للبحرين، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن السلطة التشريعية في البحرين تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الموضوع، وذلك من خلال التشريع والرقابة وفي أعمالها وبرامجها ونشاطها المستمر عبر الدبلوماسية البرلمانية.

وجاء ذلك خلال كلمة البحرين التي ألقاها رئيس مجلس النواب، أمام الجمعية العامة الـ 152 للاتحاد البرلماني الدولي، التي انعقدت اليوم الخميس في مدينة إسطنبول بالجمهورية التركية.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن الجمعية تنعقد في الوقت الذي تابع العالم الاعتداءات التي شنتها إيران على البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن، مؤكدًا أن تلك الاعتداءات تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن البحرين ونيابة عن دول مجلس التعاون والأردن، تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن تم إقراره في 11 مارس 2026، تحت رقم (2817)، وبدعم عالمي غير مسبوق من قبل 136 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وشدد رئيس مجلس النواب على أن المرحلة الراهنة، بتحدياتها وآثارها وتداعياتها، تتطلب من الاتحاد البرلماني الدولي، العمل بروح المسئولية الجماعية، وحث الدول والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، من أجل إدانة الاعتداءات التي قامت بها إيران، ومطالبتها بالالتزام الدائم بأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني.

وأكد ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن تنعم كافة الشعوب بالأمن، ومن أجل تحقيق السلام الدائم والمستدام في كافة القضايا الدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.