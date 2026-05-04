اليابان وأستراليا تتفقان على تعميق التعاون في مجالات الطاقة والدفاع والمعادن النادرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اتفق رئيسا وزراء اليابان وأستراليا على تعميق التعاون بشأن مجموعة واسعة من المجالات، تشمل أمن الطاقة والدفاع والمعادن النادرة، في الوقت الذي تهدد فيه الحرب في إيران سلاسل الإمداد العالمية.

والتقت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي بنظيرها الأسترالي أنتوني ألبانيزي في مقر البرلمان الأسترالي، اليوم الاثنين، خلال أول زيارة لها إلى البلاد منذ توليها منصبها.

وقالت تاكايشي إنهما أجريا محادثات استراتيجية بشأن الصين، ودول جنوب شرق آسيا، ودول جزر المحيط الهادئ، والقضايا النووية، وعمليات الاختطاف التي نفذتها كوريا الشمالية.

وأوضحت تاكايشي للصحفيين عبر مترجم، أن "الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز يلحق تأثيرا هائلا على منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وأكدنا أن اليابان وأستراليا ستواصلان التواصل الوثيق بينهما بشأن التعامل مع الوضع بإحساس بضرورة التحرك السريع."

وتزود أستراليا اليابان بنحو نصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال، بينما تعد اليابان من بين أكبر خمسة موردين للبنزين والديزل المكرر لأستراليا.

وقال ألبانيزي إن الاتفاقات الثنائية التي تم التوصل إليها اليوم الاثنين ستعود بالنفع على شعبي اليابان وأستراليا.

وأوضح ألبانيزي، أن "هذه الاتفاقات ستجعل الأستراليين أقل تأثرا بالصدمات العالمية، مثل تلك التي نشهدها الآن نتيجة الصراع في الشرق الأوسط."

وأضاف أن: "بياننا المشترك بشأن أمن الطاقة يؤكد مجددا التزامنا بالعمل على اجتياز أزمة الطاقة الحالية معا، وضمان استمرار تدفق التجارة المفتوحة لسلع الطاقة الأساسية مثل الوقود السائل والغاز."