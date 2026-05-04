أوكرانيا: عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي يقترب من مليون ونصف منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و335 ألفا و150 فردا، من بينهم 1120 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11914 دبابة، و24507 مركبات قتالية مدرعة، و41306 أنظمة مدفعية، و1767 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1357 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و352 مروحية، و272062 طائرة مسيرة، و4579 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و93824 من المركبات وخزانات الوقود، و4168 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.