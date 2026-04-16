ترامب: سأدعو نتنياهو وعون إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنه سيقوم بدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزاف عون إلى البيت الأبيض، وذلك بعدما أعلن اتفاق الجانبين على بدء وقف إطلاق نار رسمي لمدة 10 أيام، اعتباراً من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" أن هذه الدعوة تهدف إلى عقد أول محادثات "ذات مغزى" بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1983، في خطوة وصفها بأنها تأتي بعد "فترة طويلة جداً".

وأشار إلى أن الجانبين يبدوان راغبين في تحقيق السلام، معرباً عن اعتقاده بأن ذلك "سيتحقق قريباً وبسرعة".