الجيش الإيراني يدعو لإخلاء مناطق في دبي والدوحة تمهيدا لقصفها: تختبئ فيها قوات أمريكية

أطلقت القوات المسلحة الإيرانية، دعوات للإخلاء في عدة مناطق بمدينة دبي الإماراتية، والعاصمة القطرية الدوحة.

ونشرت القوات الإيرانية، خريطة بأماكن محددة في المدينتين، وقالت إنه نظرًا لاختباء ضباط وجنود الجيش الأمريكي في هذه المناطق فإن هذه النقاط قد تتعرض للهجوم خلال الساعات المقبلة، بحسب وكالة تسنيم.

وأضافت: «نطالب السكان والمتواجدين في المناطق المحددة بالابتعاد عنها بأسرع وقت ممكن».





وسبق أن دعت القوات المسلحة الإيرانية، السكان المقيمين في جوار موانئ الإمارات العربية المتحدة إلى الابتعاد عنها، معتبرة أنها أهداف مشروعة لها، وذلك في اليوم الخامس عشر من الحرب التي شنّتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.

وجاء في بيان صادر عن «مقر خاتم الأنبياء»، القيادة العسكرية المركزية للعمليات في الجيش الإيراني: «نُبلغ القيادة الإماراتية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر من حقها المشروع الدفاع عن سيادتها الوطنية وأراضيها بضرب صواريخ العدو الأمريكي المتمركزة في الموانئ والأرصفة ومخازن الأسلحة الأميركية في الإمارات».