تقرير: إيران تسمح لسفن دول صديقة فقط بعبور مضيق هرمز

أفاد تقرير دولي بأن إيران تسمح بمرور سفن تابعة لدول صديقة عبر مضيق هرمز، في ظل إغلاق شبه كامل للممر المائي الحيوي منذ بدء الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها، وفق بيانات رصد للملاحة البحرية صدرت الثلاثاء.

وبحسب بيانات تتبع السفن، أصبح المضيق مقيد الحركة بشكل كبير نتيجة الضربات والتهديدات المتبادلة، مع ورود تقارير عن استهداف سفن وسقوط قتلى منذ اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير الماضي.

وذكرت مؤسسة "ويندوارد" المتخصصة في معلومات الملاحة البحرية أن خمس سفن على الأقل تمكنت من مغادرة المضيق عبر المياه الإيرانية يومي 15 و16 مارس، في مسار غير معتاد، مشيرة إلى أن ذلك يعكس ما وصفته بـ"الحصار الانتقائي" الذي يسمح بمرور سفن تابعة لدول حليفة أو غير معادية لطهران.

وأضافت المؤسسة أن المؤشرات المتزايدة تظهر أن إيران باتت تعتمد نظام مرور قائمًا على الإذن المسبق والسيطرة المباشرة على حركة السفن داخل المضيق.

وفي السياق نفسه، قالت محللة السلع في بنك جيه بي مورغان، ناتاشا كانيفا، إن أربع سفن على الأقل رُصدت وهي تغادر المضيق عبر مسار "لارك – قشم" القريب من الساحل الإيراني، وهو مسار غير معتاد، وقد يكون جزءًا من إجراءات للتأكد من ملكية السفن وحمولتها قبل السماح لها بالعبور.

وأوضحت أن السفن التي عبرت شملت ناقلات بضائع وناقلة نفط واحدة تحمل العلم الباكستاني، فيما أظهرت بيانات موقع "مارين ترافيك" أن بعض السفن تعبر مع تفعيل أنظمة التتبع، بينما تقوم أخرى بإيقافها لتجنب الاستهداف.

وبالتزامن مع ذلك، بدأت عدة دول محادثات مع طهران لضمان مرور سفنها، في وقت لم تستجب فيه بعض الدول الحليفة لواشنطن لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال قطع بحرية لتأمين الملاحة في المضيق.

وأفادت تقارير بأن ناقلتين ترفعان العلم الهندي تمكنتا من عبور المضيق والوصول إلى موانئ هندية بعد محادثات مع طهران، كما سمحت إيران لسفينة تركية بالمرور، وفق تصريحات لوزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو.