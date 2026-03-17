ضبط نصف طن دواجن فاسدة وحناء منتهية الصلاحية خلال حملة في مطروح

قالت المهندسة هند مساعد، مدير مديرية تموين مطروح، إن حملة تفتيشية على أسواق مدينتي السلوم وسيدي براني، أسفرت عن ضبط نصف طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد الثلاجات، وكميات من الحناء منتهية الصلاحية.

وأكدت مدير مديرية تموين مطروح، ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وحناء بواقع 2400 قطعة، وتحرير 17 محضرا لمخابز وأسواق للمخابز البلدية لعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد لمخبز، وتجميع دقيق بلدي لمخبز آخر، ومحاضر لعدم الإعلان عن أسعار الخضراوات والفاكهة وأسطوانات الغاز والخبز السياحي.

وأكدت التحفظ على المضبوطات ومصادرتها، وتحرير محاضر للمخالفين؛ تمهيدا للعرض على النيابة العامة.