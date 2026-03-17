إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بمدخل كوبري سندوب الجديد بالمنصورة

شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، حادثًا مروريًا مفاجئًا إثر انقلاب سيارة بمدخل كوبري سندوب الجديد؛ ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة، وسط تحرك سريع من الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لنقل المصابين والتعامل مع تداعيات الحادث.

وكان اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة المنصورة بوقوع حادث انقلاب ميكروباص في نطاق مدخل الكوبري.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث إلى موقع الحادث، يرافقها عدد من سيارات الإسعاف، حيث جرى التعامل الفوري مع المصابين وتأمين المكان.

وتبين من المعاينة الأولية، إصابة كل من: "السيد عبد اللطيف منصور أبو علي (50 عامًا – من نقيطة)، وعبد الله مصطفى علي إبراهيم (24 عامًا – من الحواوشة)، وشهد مصباح إبراهيم عمارة (20 عامًا – من نقيطة)، وعبير مصباح إبراهيم عمارة (24 عامًا – من نقيطة)، ونادر علي محمود علي (38 عامًا – من نقيطة)، وعبده الدسوقي عبد المحسن شحاتة (43 عامًا – من نقيطة)، وعيد عبدالحميد محمد حسن (63 عامًا – من نقيطة)، بإصابات تراوحت بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة، دون تسجيل حالات وفاة".

وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، إذ خضعوا للفحوصات والإسعافات الأولية تحت إشراف فرق طبية متخصصة، مع متابعة حالتهم الصحية لحين استقرارها.

وفي السياق ذاته، رفعت الأجهزة المعنية آثار الحادث من الطريق، وإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية، لمنع حدوث تكدسات أو تعطيل لحركة المواطنين، خاصة في محيط الكوبري الذي يشهد كثافة مرورية يومية.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه، وما إذا كان ناتجًا عن السرعة الزائدة أو اختلال عجلة القيادة أو عوامل أخرى.