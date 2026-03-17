ضبط نجار متهم بسرقة شقة في بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله، متضمّن زعم أحد الأشخاص بسرقة شقة شقيقته ببورسعيد.

وتبين أنه بتاريخ 13 الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان بورفؤاد من أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم – باكتشافه تغيير كالون باب الشقة المُشار إليها، وعقب تمكنه من الدخول تبين سرقة بعض الأدوات المنزلية والكهربائية، ولم يتهم أحدًا بذلك.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، نجار له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق تغيير كالون الباب، واستيلائه على المسروقات ونقلها بسيارة "ربع نقل".

وأضاف أنه تصرف في المسروقات عن طريق بيعها لعميله سيئ النية، تاجر خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي، أمكن ضبطه، وأرشد عن المسروقات، وبعرضها على المجني عليه تعرف عليها.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.