أثارت صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً بعد انتهاء حفل توزيع جوائز جوائز الأوسكار في نسخته الثامنة والتسعين، حيث أظهرت القاعة مليئة بالمخلفات والقمامة، ما دفع بعض المستخدمين إلى وصف نجوم هوليوود بـ"المتعجرفين" و"المنافقين" و"غير المهتمين بالنظافة".

وتُظهر الصورة التي انتشرت بسرعة كبيرة على وسائل التواصل مشهداً من داخل مسرح دولبي في لوس أنجلوس بعد انتهاء الحفل فجر أمس الاثنين، حيث بدت المقاعد والأرضية وقد تناثرت عليها عبوات الذرة المحمصة (الفشار)، وزجاجات المياه، وبقايا صناديق الوجبات الخفيفة. وقد دفع ذلك كثيراً من مستخدمي الإنترنت إلى توجيه انتقادات حادة للحضور واتهامهم بعدم احترام المكان وتركه بهذا الشكل.

وأثار المشهد صدمة بين متابعي مواقع التواصل، الذين وصفوا الحضور بالمتعجرفين والمنافقين والمقززين، معتبرين أن الحاضرين كان ينبغي عليهم ترك المكان مرتباً ونظيفاً كما وجدوه.

وعلق أحد رواد مواقع التواصل ساخراً: "الأغنياء يتركون قذارتهم دائماً للفقراء"، بينما قال آخر: "هل يترك الناس المكان فوضوياً بالكامل في الأوسكار؟ هؤلاء النجوم يفتقرون إلى التربية المنزلية الصحيحة". وأضاف آخر: "المشاهير والممثلون يشعرون بأنهم فوق كل شيء ولا يهتمون بوضع مخلفاتهم في مكانها".

وسخر مستخدم آخر قائلاً: "فلنستخدم بلاستيك أقل، لنحافظ على محيطاتنا نظيفة، ونساعد المناخ. ولكن انظروا أين جلسوا لبضع ساعات. هذا يوضح مدى التمثيل في معظم هذه الخطب".



ومن خلال التحري عن خلفية الصورة المتداولة، كشف التحقق من القصة أن الرواية المنتشرة ليست دقيقة بالكامل. فبحسب موقع People الأمريكي، يتم خلال حفل الأوسكار وضع صناديق وجبات خفيفة أسفل مقاعد الحضور، تحتوي عادة على الذرة المحمصة والحلوى وزجاجة ماء، ليتمكن الضيوف من تناولها أثناء الحفل الطويل. ويعد هذا إجراءً معتاداً لتوفير الراحة للحضور خلال العرض.

وأشار الموقع إلى أن مقدم الحفل في النسخة الأخيرة، الكوميدي الأمريكي كونان أوبراين، وضع هذه الصناديق كمفاجأة للحضور داخل القاعة، وهو ما يفسر وجود بقايا الطعام والعبوات الظاهرة في الصورة بعد انتهاء الحفل مباشرة، وليس نتيجة إهمال متعمد من قبل النجوم.

وكان مات نيجليا، رئيس تحرير موقع "Next Best Picture"، الذي كان من بين الحضور في الحفل، قد شارك صورة للقاعة بعد مغادرة معظم النجوم للانتقال إلى الحفلة التي تلي الحفل الرسمي، حيث لاحظ حجم الفوضى الذي خلفه الحضور على المقاعد والأرضية، وعلق على الصورة بطريقة ساخرة: "النظافة في كل الصفوف من داخل الأوسكار".

وقد حظيت الصورة بمشاهدة أكثر من 5.4 مليون مرة منذ نشرها صباح أمس، فيما أشار موقع "ذا صن" إلى أن الصورة التقطت من المدرجات العليا داخل المسرح، وهي المنطقة التي يجلس فيها الضيوف وأعضاء الأكاديمية وعائلات المشاركين، وليس الصفوف الأمامية التي يجلس فيها نجوم هوليوود والمرشحون للجوائز.

ومن جهة أخرى دافع بعض مستخدمي مواقع التواصل عن نجوم الأوسكار، وقال أحدهم: "هذا ليس مكان جلوس النجوم والمشاهير الصحيح. هذا مكان للعائلات والجمهور العام وأعضاء الأكاديمية، صحيح ؟"، وأضاف آخر: "أليست هذه صورة للطبقات العليا حيث يجلس العائلة والأصدقاء والضيوف المدعوون؟ وليس المرشحون الفعليون؟".

ولفت آخرون إلى أن بعض الحاضرين ربما طُلب منهم ترك مخلفاتهم في أماكنهم ليقوم فريق التنظيف بجمعها لاحقاً. وقال أحدهم: "العديد من الأماكن تطلب منك ترك القمامة على مقعدك ليأتي فريق مختص بتنظيفها. لا يبدو أن هناك أي شيء سيئ هنا. ليست كل المخلفات مقلوبة على الأرض، بل هي صناديق وزجاجات تخص الأفراد على مقاعدهم".

وأكدت التقارير أن مثل هذه المشاهد ليست غير مألوفة في الأحداث الكبرى، حيث تبقى القاعة في حالة فوضى مؤقتة بعد انتهاء الحدث مباشرة وقبل أن تبدأ فرق التنظيف عملها لإعادة المكان إلى حالته الطبيعية خلال فترة قصيرة. وعادة ما يباشر فريق الصيانة والنظافة عمله فور انتهاء الحفل بترتيب المقاعد وتنظيف الأرضيات والتخلص من المخلفات.