استقرار ملحوظ في غاز الطهي والمنتجات النفطية والبنزين بالعراق

تشهد عمليات تجهيز الأهالي بوقود غاز الطهي والمنتجات النفطية والبنزين استقرارا ملحوظا في عموم المدن العراقية.

ولم تحدث أية أزمات رغم تدني إنتاج النفط الخام ومغادرة الشركات النفطية الأجنبية العاملة على تشغيل الحقول النفطية الكبرى بعد إعلان العراق "القوة القاهرة" على خلفية الحرب الدائرة في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية العالمية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عبد الصاحب البزون ، لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الخميس ، إن الوزارة تعمل على تلبية الاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية قبل توجيه الفائض إلى التصدير عبر منافذ التصدير للأسواق العالمية.

وأضاف أن معدلات استخراج النفط الخام الموجهة إلى الاستهلاك المحلي تبلغ مليونا و400 ألف برميل يوميا ، مؤكدا أن إنتاج النفط الخام في حقول البصرة والمناطق الأخــرى يتم توزيعه وفق معادلة متوازنة لتلبية احتياجات مصافي التكرير المنتشرة في البصرة وعدد من المحافظات .

ولفت إلى أن الجزء المتبقي يذهب إلى التصدير عبر منافذ عـدة من بينها ميناء جيهان التركي وتلبية تشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية .