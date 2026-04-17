مصدر لبناني: تحديد مكان وزمان التفاوض مع إسرائيل عقب سريان وقف النار

قال مصدر رسمي لبناني، إنه سيتم تحديد مكان وزمان المفاوضات المباشرة مع إسرائيل عقب سريان وقف إطلاق النار، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي تصريح للأناضول، أفاد المصدر بأنه "سيتم تحديد مكان وزمان المفاوضات المباشرة عقب سريان وقف إطلاق النار"، دون تفاصيل أكثر.

ولم تصدر إفادة رسمية من لبنان أو إسرائيل أو الولايات المتحدة حول الأمر حتى الساعة 18.10 تج.

ومساء الخميس، أعلن ترامب، وقفا لإطلاق النار في لبنان لـ10 أيام اعتبارا من منتصف الليل بتوقيت تل أبيب وبيروت.

جاء ذلك في تدوينة على حسابه بمنصته "تروث سوشيال"، عقب مباحثات هاتفية أجراها ترامب مع رئيس لبنان جوزاف عون، تناولت الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

وقال ترامب: "أجريتُ للتو محادثات ممتازة مع الرئيس المحترم جوزاف عون رئيس لبنان، ومع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو".

وأضاف: "اتفق هذان القائدان على أنه من أجل تحقيق السلام بين بلديهما، سيبدآن رسميا وقفا لإطلاق نار لمدة 10 أيام عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة" (منتصف الليل بتوقيت لبنان وإسرائيل/ 21:00 تج).

وتابع ترامب: "يوم الثلاثاء، التقى البلدان للمرة الأولى منذ 34 عاما هنا في واشنطن، بحضور وزير خارجيتنا العظيم ماركو روبيو".

وفي تدوينة أخرى، قال ترامب: "إضافةً إلى البيان الصادر للتو، سأدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس اللبناني جوزيف عون، إلى البيت الأبيض لإجراء أولى المحادثات الجادة بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1983".



