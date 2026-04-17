اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يدخل حيز التنفيذ

دخل اتفاق وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام، الذي وافقت عليه إسرائيل ولبنان، حيز التنفيذ.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء أسوشيتد برس؛ فقد بدأ سريان وقف إطلاق النار، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووافقت عليه كل من لبنان وإسرائيل، عند منتصف ليل الخميس بالتوقيت المحلي.

ودوت صفارات الإنذار في بعض المستوطنات شمال إسرائيل قبل دقائق من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الخميس، أنه استهدف منصات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله.

وقد أجرت إسرائيل ولبنان أول محادثات دبلوماسية مباشرة بينهما منذ عقود، يوم الثلاثاء في واشنطن، بعد أكثر من شهر من الحرب بين إسرائيل وحزب الله.