أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 17 مسجدًا غدًا الجمعة، في 9 محافظات، منها إنشاء وبناء مسجدين جديدين ، وإحلال وتجديد (١٠) مساجد، و صيانة وتطوير (٥)مساجد.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الأوقاف وصل إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٩٩٤) مسجدًا من بينها (٧٧٢) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (٢٢٢) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو ٢٠١٤م بلغ (١٤٤٨٣) مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو ٢٧ مليارًا و٢٠٨ ملايين جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد النور بقرية ١٥ بحر البقر – مركز الحسينية؛ ومسجد خليل الشبراوي بقرية شنبارة – مركز أبو حماد.

وفي محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد الشيخ منصور بقرية تندة – مركز ملوي؛ ومسجد نور الإسلام بعزبة شبرا اليمن بقرية بني خيار – مركز أبو قرقاص.

وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد النور بعزبة العسال – مركز حوش عيسى.

وفي محافظة قنا:

تم إحلال وتجديد مسجد الإمام علي بن أبي طالب بقرية السمطا قبلي – مركز دشنا.

تم صيانة وتطوير مسجد التقوى بقرية الشيخية – مركز فقط؛ ومسجد الشيخ عبد الرشيد بمنطقة ساحل البقيلي بقرية الشرقي بهجورة – مركز نجع حمادي؛ ومسجد الإمام علي بن أبي طالب بنجع هلالي بقرية الدهسة – مركز فرشوط؛ ومسجد الشيخ أحمد أبو زيد بقرية الغربي بهجورة – مركز نجع حمادي.

وفي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد الأنصار بقرية الزعفران – مركز إطسا.

تم إنشاء وبناء مسجد أبو زرقة بقرية الصفراية – مركز أبشواي.

وفي محافظة أسوان:

تم إنشاء وبناء مسجد قباء بالحي الثالث مجاورة 3 – مدينة أسوان الجديدة.

وفي محافظة الإسماعيلية:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بمنطقة القراقرة بقرية سرابيوم – مركز ومدينة فايد.

وفي محافظة القليوبية:

تم إحلال وتجديد المسجد البحري بقرية كفر فرسيس – مركز بنها؛ والمسجد الشرقي بقرية سندوه – مركز الخانكة.

وفي محافظة سوهاج:

تم صيانة وتطوير مسجد آل عبد الله بقرية دمنو – مركز سوهاج.

وأكدت وزارة الأوقاف التزامها بتطوير بيوت الله وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.