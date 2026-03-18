حماة الوطن: لا مساس بسيادة الدول العربية والتضامن هو الحصن المنيع ضد المخاطر

أعرب حزب حماة الوطن، بصفته ممثل الكتلة الحزبية الثانية في الغرف التشريعية المصرية بمجلسي الشيوخ والنواب، عن دعمه الكامل وتضامنه الراسخ مع الدول العربية الشقيقة، مؤكدًا أن أمنها واستقرارها يُعدّان جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري ومن نسيج وحدتنا العربية المصيرية.

وأضاف الحزب، في بيان له اليوم، أنه في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات دقيقة ومتسارعة، يُدين بأشد العبارات أي اعتداء أو تهديد يمس سيادة أي دولة عربية، ويؤكد أن الصف العربي سيظل موحدًا في مواجهة كافة المخاطر التي تستهدف استقرار شعوبنا وأمن أوطاننا.

وشدد الحزب على ضرورة الارتقاء بمستوى العمل العربي المشترك، وتعزيز آليات التنسيق والتكامل بين الدول العربية، بما يكفل حماية الأمن الإقليمي وترسيخ دعائم السلام وتحقيق التنمية المستدامة.

وتابع: "إن المرحلة الراهنة تفرض على الجميع مسؤوليات تاريخية تستدعي توحيد الصفوف، وتغليب المصالح العليا للأمة العربية، والعمل الجاد والمشترك لصون مقدراتها والحفاظ على مكتسباتها".

وأكد حزب حماة الوطن أن التضامن العربي سيظل الحصن المنيع في مواجهة التحديات، وأن روابط الأخوة ووحدة المصير أقوى وأبقى من أي تهديد مهما بلغت حدته.