أكد رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق الفريق سعد معن، اليوم الأحد، أن «استهداف المنشآت الحيوية يقدم فرصة للعدو لتقويض الأمن في العراق»، فيما أشار إلى تعزيز التواجد الأمني في سجن الكرخ المركزي.

وقال معن في تصريحات لقناة العراقية الإخبارية، إن "5 صواريخ سقطت قرب مطار بغداد مساء اليوم، ما أسفر عن إصابة 5 أمنيين وموظفين في المطار بينهم مهندس، لافتًا إلى أن المنشآت المستهدفة عراقية مهمة، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف: «استهداف المنشآت الحيوية يقدم فرصة للعدو لتقويض الأمن في العراق»، مؤكداً أن «صاروخًا سقط قرب سجن الكرخ المركزي الذي يضم عدداً كبيراً من الإرهابيين».

وتابع: «عززنا التواجد الأمني في سجن الكرخ المركزي"، مشيراً إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة وجّه بإعفاء آمري وضباط الاستخبارات في قاطع إطلاق الصواريخ».

وبيّن أنه لا يوجد أي مبرر لاستهداف مقار الحشد الشعبي، وهي مؤسسة عراقية أمنية، منوهًا إلى تشكيل لجان لزيارة عوائل شهداء وجرحى الحشد الشعبي.

وأشار إلى أن كل البعثات الدبلوماسية تتمتع بحماية الحكومة العراقية، وتابع: «قواتنا الأمنية تبذل جهداً لحفظ الأمن في مختلف المناطق العراقية».

وسبق أن أفادت وزارة العدل العراقية، بتعرض المناطق المحيطة بمطار بغداد الدولي وسجن المطار (الكرخ المركزي) إلى ضربات متكررة.

وقالت الوزارة في بيان، إن بعض هذه الضربات كانت قريبة جدًا من السجن، وكانت أشدّها ضربات يوم السبت، إذ وصلت منذ الساعة السادسة مساءً ستّ ضربات، كان بعضها قريبًا من السجن، والذي قد يُخشى معه التأثير على أمن السجن الذي يأوي سجناء شديدي الخطورة من الإرهابيين.

وتابعت: «في الوقت الذي نطمئن فيه شعبنا العزيز بأن الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية أمن السجن من قبل كوادر وزارتنا والأجهزة الأمنية البطلة تبعث على الاطمئنان، إلا أن سقوط المقذوفات بالقرب من موقع السجن مدعاة للقلق من تأثيرها على إجراءاتنا الاحترازية وخططنا الأمنية في حماية السجن أو إلحاق ضرر بالبنى التحتية للسجن».