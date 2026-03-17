وكالة فارس: الشهيد علي لاريجاني استُهدف في منزل ابنته

قالت وكالة فارس الإيرانية، إن أمين مجلس الأمن القومي في البلاد علي لاريجاني قتل بعد استهداف منزل ابنته.

وذكرت الوكالة عبر حسابها على منصة إكس: «استُهدف الشهيد علي لاريجاني، أحد أبرز المسؤولين في البلاد وأكثرهم حكمة، من قبل الطائرات الحربية الأمريكية والصهيونية في منزل ابنته بمنطقة بارديس، إلى جانب ابنه وأحد نوابه ومجموعة من حراسه الشخصيين».

شهید علی لاریجانی از مسئولان برجسته و با تدبیر کشور، به همراه پسرش، یکی از معاونین و جمعی از محافظان، در منزل دخترش در منطقه پردیس مورد هدف جنگنده‌های امریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت و به شهادت رسید. — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) March 17, 2026



فيما ذكرت وكالة تسنيم، أن مراسم تشييع لاريجاني بجانب غلام رضا سليماني قائد قوات الباسيج بالتزامن مع تشييع ضحايا آخرين.

وسبق أن أكد مجلس الأمن القومي الإيراني، مقتل الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد علي لاريجاني، وذلك بعد ساعات من إعلان إسرائيلي.

وقال المجلس، حسبما نقلت عنه وكالات أنباء إيرانية رسمية، إن «لاريجاني استُشهد مع نجله مرتضى، ونائب أمن الأمانة علي رضا بيات، ومرافقين».

وكانت إسرائيل قد أعلنت اغتيال علي لاريجاني، إحدى الشخصيات الرئيسية في الحكم، وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني، في غارات جوية على طهران.

وتقول وكالة فرانس برس، إن غياب لاريجاني يُعد غيابه محطة مفصلية لكونه وجها أساسيا في نظام الحكم منذ عقود، وتنامى دوره في هذه الحرب، لا سيّما بعد مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في مطلعها.