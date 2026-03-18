عمرو سعد يحتفل بانتهاء تصوير مسلسل إفراج

احتفل الفنان عمرو سعد مساء الثلاثاء 16 مارس، الموافق 27 رمضان 2026، بانتهاء تصوير مسلسل "إفراج"، الذي يشارك به في السباق الرمضاني.

شهد اليوم تصوير المشاهد الأخيرة في العمل، وذلك في ستوديوهات العزبة بمنطقة شبرامنت، وسط حضور عدد كبير من أبطال المسلسل، بينهم: عمرو سعد، تارا عماد، جهاد حسام الدين، دنيا ماهر، سماء إبراهيم، عمر السعيد، الطفل آسر، والمخرج أحمد خالد موسى.

والتقط الحضور صورًا تذكارية احتفالًا بانتهاء التصوير، كما وجه عمرو سعد التحية لكل المشاركين في العمل أمام وخلف الكاميرا، وأشاد بمجهود الجميع وفي مقدمتهم المخرج أحمد خالد موسى.

مسلسل "إفراج" مستوحى من قصة حقيقية، ويدور حول عباس الريس، الشاب البسيط الذي يعمل في المطار، والذي يكتشف شحنة مشبوهة فتنتقم منه عصابة تهريب، وتقتل زوجته وابنتيه، وتتهمه بالقتل ليقضي 12 سنة في السجن، قبل أن يخرج ويقرر البحث عن الحقيقة ومن كان وراء تدمير حياته.

العمل من سيناريو وحوار أحمد حلبة، محمد فوزي، أحمد بكر، إخراج أحمد خالد موسى، وبطولة: عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، جهاد حسام الدين، عمر السعيد، دنيا ماهر، حسن العدل، صفوة، أحمد عبد الحميد، علاء مرسي، بسنت شوقي.