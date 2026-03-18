صُنّاع فيلم برشامة يحتفلون بالعرض الخاص

قبل أيام من إطلاقه في جميع دور العرض يوم الخميس 19 مارس، نظّمت شركتا سكاي ليميت وفيلم سكوير العرض الخاص للفيلم الكوميدي "برشامة"، من بطولة هشام ماجد، مصطفى غريب، ريهام عبد الغفور، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، فاتن سعيد، كمال أبو رية، ميشيل ميلاد، وفدوى عابد.

واحتفل بالعرض الخاص أبطال الفيلم، إلى جانب المخرج خالد دياب، والمؤلفين أحمد الزغبي وشيرين دياب، كما شهد الحدث حضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة.

وتدور أحداث فيلم "برشامة" في يوم امتحان اللغة العربية داخل لجنة الثانوية العامة (منازل)، حيث تتشابك مصائر مجموعة من الشخصيات داخل اللجنة، في أجواء من الفوضى والفساد والغش الجماعي، مع محاولات من أهالي الطلاب لمساعدة أبنائهم على الغش بطرق مختلفة، وذلك في إطار كوميدي ساخر.

فيلم "برشامة" من إخراج خالد دياب، وتأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب وخالد دياب، ومن إنتاج شركتي سكاي ليميت وفيلم سكوير.