رئيس وزراء الهند يدين الهجوم على الإمارات

تحدث رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي مع رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وناقشا الحرب الدائرة في غرب آسيا واتفقا على ضمان سلامة وحرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

وكانت هذه هي المرة الثانية التي يتحدث فيها الزعيمان منذ أن شنت أمريكا وإسرائيل هجوما على إيران في 28 فبراير، حسب صحيفة إنديان إكسبرس اليوم الأربعاء.

وخلال محادثته الهاتفية، أدان مودي بشدة جميع الهجمات على الدولة الخليجية واتفق مع رئيس الإمارات على مواصلة العمل معا من أجل استعادة السلام والأمن والاستقرار في غرب آسيا في أقرب وقت.

وأكدت دولة الإمارات في وقت سابق أنها تحتفظ بكامل حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها، وضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.