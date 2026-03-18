الحكومة الكورية الجنوبية ترفع مستوى التحذير بشأن النفط الخام إلى المستوى الثاني

رفعت وزارة التجارة والصناعة والموارد المعدنية بكوريا الجنوبية مستوى التحذير بشأن النفط الخام إلى المستوى الثاني اليوم الأربعاء، لترفع بذلك مستوى التحذير بالمقارنة بالتحذير الذي أطلقته منذ 13 يوما.

ونقلت هيئة الاذاعة الكورية عن الوزارة القول إن القرار يعكس تزايد احتمالية طول أمد الوضع بالشرق الأوسط مما يؤدي لارتفاع أسعار النفط عالميا، ويفاقم من سوء ظروف نقل النفط الخام ويزيد من الغموض بشأن سلاسل الإمداد والتجارة والصناعة.

وقررت الحكومة الإبقاء على مستوى التحذير من المستوى الأول بالنسبة للغاز الطبيعي في ظل وجود احتياطي كاف وانخفاض الطلب، على الرغم من المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار عالميا.