استعاد محمد صلاح، نجم ليفربول، بريقه وتألقه مع الفريق، بعدما قاد الريدز لاكتساح جالاتا سراي والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

لعب صلاح 75 دقيقة، شهدت تألقه الهجومي بشكل واضح، حيث سجل هدفًا رائعًا، وأرسل تمريرة حاسمة أسهمت في هدف آخر للفريق. وظهر نشاطه أمام المرمى من خلال 7 تسديدات، 6 منها كانت على المرمى، وسدد كرة اصطدمت بالعارضة، مع ضياع 5 فرص خطيرة إضافية.

على صعيد صناعة اللعب، نفذ 18 تمريرة بدقة بلغت 95%، وأظهر تحركات فردية مميزة، حيث لمس الكرة 40 مرة مع 3 لمسات غير ناجحة، ونجح في 5 مراوغات، فشل واحدة منها فقط.

في الجوانب الدفاعية، ساهم صلاح بفاعلية محدودة، حيث شارك في 8 مواجهات أرضية فاز في اثنتين، وشارك في مواجهة جوية واحدة لم يفلح في الفوز بها. كما سجل خطأ واحد وتعرض للمراوغة مرة واحدة، وفقد الاستحواذ على الكرة في 11 مناسبة.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت المباراة لحظة سلبية بالنسبة لصلاح بإضاعته ركلة جزاء، لكنها لم تؤثر على حسم الفريق للمباراة والفوز الكبير الذي أكد تفوقه في البطولة.