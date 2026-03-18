ارتفاع عدد الزوار الصينيين إلى اليابان إلى 396 ألفًا

ارتفع عدد زوار اليابان القادمين من الصين إلى 396 ألفا و400 مقارنة بـ385 ألفا و300 الشهر الماضي.

يشار إلى أنه يتم حساب الزوار الوافدين إلى اليابان بناء على أعداد المسافرين من جنسية أجنبية الذين يدخلون البلاد، والتي تقدمها وزارة العدل.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، تستثني البيانات المقيمين في اليابان بصورة أساسية، وتشمل المسافرين الذين يدخلون البلاد في رحلات عبور "ترانزيت".

ويتم احتساب الأجانب الذين يدخلون اليابان للمرة الأولى، أو أكثر، مثل المغتربين وأسرهم والطلاب الدوليين، ضمن السائحين البلاد.

ويشير ارتفاع عدد السائحين من البر الرئيسي الصيني، الذين شكلوا أكثر من 30% من إجمالي زوار اليابان في 2019، إلى دعم مبيعات التجزئة في اليابان إذا أنفق الزوار مبالغ إضافية أثناء إقامتهم.

ومن شأن هذا أن يفيد قطاعي التجزئة الدولي والمحلي في اليابان. وأسهمت السياحة في اليابان بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2019.