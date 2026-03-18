 ارتفاع عدد الزوار الصينيين إلى اليابان إلى 396 ألفًا - بوابة الشروق
الأربعاء 18 مارس 2026 12:21 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

ارتفاع عدد الزوار الصينيين إلى اليابان إلى 396 ألفًا

طوكيو - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 18 مارس 2026 - 10:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 مارس 2026 - 10:58 ص

ارتفع عدد زوار اليابان القادمين من الصين إلى 396 ألفا و400 مقارنة بـ385 ألفا و300 الشهر الماضي.

يشار إلى أنه يتم حساب الزوار الوافدين إلى اليابان بناء على أعداد المسافرين من جنسية أجنبية الذين يدخلون البلاد، والتي تقدمها وزارة العدل.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، تستثني البيانات المقيمين في اليابان بصورة أساسية، وتشمل المسافرين الذين يدخلون البلاد في رحلات عبور "ترانزيت".

ويتم احتساب الأجانب الذين يدخلون اليابان للمرة الأولى، أو أكثر، مثل المغتربين وأسرهم والطلاب الدوليين، ضمن السائحين البلاد.

ويشير ارتفاع عدد السائحين من البر الرئيسي الصيني، الذين شكلوا أكثر من 30% من إجمالي زوار اليابان في 2019، إلى دعم مبيعات التجزئة في اليابان إذا أنفق الزوار مبالغ إضافية أثناء إقامتهم.

ومن شأن هذا أن يفيد قطاعي التجزئة الدولي والمحلي في اليابان. وأسهمت السياحة في اليابان بنسبة 7% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2019.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك