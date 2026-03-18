أعلنت السعودية و10 دول عربية، الأربعاء، أن الجمعة 20 مارس سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، فيما تستطلع 10 دول هلال شهر شوال الخميس، فيما لم يصدر عن الصومال إعلانات رسمية بشأن الأمر.

وأفاد الديوان الملكي السعودي في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، بأن المحكمة العليا قررت أن الخميس هو المكمل لشهر رمضان، بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال وأن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.

وفي قطر، أعلنت لجنة تحرّي رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر بعد تعذر هلال شهر شوال.

فيما أفاد ديوان الرئاسة في الإمارات بأن الخميس، هو المتمم لشهر رمضان، بعد تعذر رؤية هلال شوال، وأن الجمعة هو أول أيام عيد الفطر، وفق وكالة أنباء البلاد.

وفي الكويت والبحرين، أعلنت هيئتا الرؤية الشرعية بالبلدين الخليجيين، أن الجمعة أول أيام عيد الفطر، وفق بيانين منفصلين.

وأعلنت وزارة الأوقاف في اليمن، وديوان الوقف السني في العراق ومجمع الفقه الإسلامي في السودان ودار الفتوى في لبنان ومفتي فلسطين محمد حسين، الجمعة أول أيام عيد الفطر، وفق بيانات منفصلة.

وأفاد التلفزيون الرسمي في جيبوتي بأن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك، فيما لم يصدر عن الصومال أي إعلانات رسمية بشأن موعد عيد الفطر حتى الساعة 18:30 ت.ج.

وكانت السعودية و11 دولة عربية بينها الصومال أعلنت أن يوم الأربعاء 18 فبراير هو أول أيام شهر رمضان لسنة 1447 هجرية.

ومع حلول عيد الفطر الجمعة، تكون تلك الدول صامت شهر رمضان 30 يوما.

فيما بدأ شهر رمضان يوم الخميس 19 فبراير في مصر وليبيا وتونس والجزائر وسوريا والأردن وسلطنة عمان وموريتانيا والمغرب وجزر القمر.

وينتظر أن تستطلع هذه الدول هلال شوال الخميس، وسط ترجيحات فلكية بأن يكون الجمعة أول أيام عيد الفطر أيضا.



