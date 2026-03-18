إيران تنفذ تهديدها وتقصف مدينة رأس لفان الصناعية في قطر

أكدت شركة قطر للطاقة، أن مدينة راس لفان الصناعية تعرضت هذا المساء لهجمات صاروخية.

وأشارت إلى نشر فرق الاستجابة للطوارئ فورا؛ لاحتواء الحرائق الناتجة عن الهجوم، حيث تسببت في أضرار جسيمة. ولم تقع أي وفيات نتيجة الهجوم.

وأضافت قطر للطاقة، أنها ستستمر في التواصل بالمعلومات المتوفر.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أصدر مساء الأربعاء، تحذيرًا بشأن قصف 5 منشآت للغاز والنفط في 3 دول عربية، خلال ساعات من الآن.

وناشد المواطنين المتواجدين في محيط تلك المناطق بدول: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر بمغادرتها فورًا، والابتعاد لمسافة آمنة.

وتضمن التحذير المنشآت التالية:

مصفاة سامرف - المملكة العربية السعودية

حقل غاز الحصن - الإمارات العربية المتحدة

مجمع الجبيل للبتروكيماويات - المملكة العربية السعودية

مجمع مسعيد للبتروكيماويات وشركة مسعيد القابضة (التابعة لشركة شيفرون) - قطر

مصفاة رأس لفان (المرحلتان 1 و2) – قطر

وأضاف: «أصبحت هذه المراكز أهدافًا مباشرة ومشروعة، وسيتم استهدافها في الساعات القادمة، ويُطلب من جميع المواطنين والمقيمين والموظفين مغادرة هذه المناطق على الفور، والانتقال إلى مسافة آمنة دون أي تأخير».

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إبراهيم ذو الفقاري، إن إيران حذرت سابقًا من الرد بقوة على مصدر العدوان، حال تعرض البنية التحتية الإيرانية للطاقة لهجوم.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم»: «كما حذرنا سابقًا، إذا تعرضت البنية التحتية للوقود والطاقة والغاز والاقتصاد في بلادنا لهجوم من قبل الصهاينة والأمريكان، فسنهاجم مصدر العدوان بشدة».

واعتبر أن استهداف البنية التحتية للوقود والطاقة والغاز «حق مشروع» لإيران، متعهدًا بالرد بقوة في أقرب فرصة.



