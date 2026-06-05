رئيس الوزراء البريطاني ينتقد قرار فيفا بمنع دخول الزجاجات البلاستيكية لملاعب المونديال

وصف كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمنع الجماهير من إدخال زجاجات المياه البلاستيكية القابلة لإعادة الاستخدام لملاعب كأس العالم 2026، بأنه قرار خاطئ، وطالب (فيفا) بالتفكير في مصلحة الجماهير.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن ستارمر قال إن على (فيفا) إعادة النظر في هذا القرار، منتقدًا هذه الخطوة ووصفها بأنها هادفة للربح فقط.

وأثار هذا القرار، الذي برره (فيفا) بأنه يمنع خطر الإصابات عن الجماهير واللاعبين، مخاوف كبيرة بشأن سلامة الجماهير وذلك في ظل درجات الحرارة الشديدة في الصيف في أمريكا الشمالية.

وكانت قواعد السلوك الخاصة بحاملي التذاكر تسمح سابقا بإدخال زجاجة فارغة وشفافة وقابلة لإعادة الاستخدام بسعة تصل إلى لتر واحد، ولكن كما ذكر موقع "ذا أثليتيك" لأول مرة، أكد تحديث أُرسل لحاملي التذاكر في الثاني من يونيو / حزيران الجاري، منع إدخال الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام.

وقال ستارمر في تصريحات لإذاعة "إل بي سي" : "هذا خطأ ولا يمكنني التفكير في شيء آخر سوى أن الأمر يتعلق بجني الأموال، حيث يتم منع إدخال الزجاجات البلاستيكية، ويسمح بشراء المياه فقط عند دخول الملعب".

وأضاف: "كما أن التكلفة ستكون باهظة، أسعار التذاكر كذلك باهظة للغاية من وجهة نظري".

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على ذلك قائلا: "مبيعات التذاكر مرتفعة للغاية وهذه سياسة خاطئة".

وأضاف ستارمر: "أدعو (فيفا) إلى إعادة النظر في هذا الأمر، فكّروا فيه مليًا. فكّروا في الجماهير".

وأوضح : "إنهم مشجعو كرة قدم من مختلف الخلفيات في بلدنا، وفي جميع أنحاء العالم، إنهم ينفقون بالفعل مبالغ طائلة للوصول إلى هناك، ويدفعون مبالغ طائلة مقابل التذاكر، وهذا أمر مبالغ فيه جدًا برأيي."