انفجار زورق مسيّر مجهول داخل ميناء كونستانتسا برومانيا

- الدفاع الرومانية أفادت بأن الزورق المسيّر لا يتبع لقواتها المسلحة، ولفتت إلى أنه قد يكون أحد المعدات المستخدمة في الحرب الروسية-الأوكرانية

- الرئيس الروماني نيكوسور دان أشار إلى أنها الحادثة الأمنية الخطيرة الثانية التي تشهدها السواحل الرومانية هذا الأسبوع بعد العثور على لغم بحري

- القوات البحرية الأوكرانية أقرت بأن الزورق المسيّر يعود لها وخرج عن السيطرة

أعلنت وزارة الدفاع الرومانية، الجمعة، وقوع انفجار ناجم عن زورق بحري مسيّر داخل ميناء كونستانتسا في البلاد، على ساحل البحر الأسود.

وأوضح بيان الوزارة أن الانفجار وقع في ساعات الصباح ولم تُسجّل أي خسائر في الأرواح.

وأكد البيان أن الزورق المسيّر المذكور لا يتبع للقوات المسلحة الرومانية، ولفت إلى أنه قد يكون أحد المعدات المستخدمة في الحرب الروسية-الأوكرانية.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد أعمدة الدخان في الميناء عقب الانفجار.

وقال الرئيس الروماني نيكوسور دان في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي إنه أُبلغ بالحادث أثناء توجهه للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان في مونتينيغرو.

وأشار دان إلى أنها الحادثة الأمنية الخطيرة الثانية التي تشهدها السواحل الرومانية هذا الأسبوع بعد العثور على لغم بحري بين منطقتي "فاما فيتشي" و"2 ماي".

في السياق ذاته، أقرت القوات البحرية الأوكرانية بأن الزورق المسيّر يعود لها، موضحة أنها فقدت السيطرة على إحدى المركبات البحرية غير المأهولة العاملة في البحر الأسود، ما أدى إلى انجرافها نحو السواحل الرومانية.

وأكدت البحرية الأوكرانية في بيان، أنها زودت السلطات الرومانية بالمعلومات اللازمة لتجنب وقوع خسائر بين المدنيين.

بدوره، أعلن رئيس إدارة الطوارئ الرومانية رائد عرفات انتهاء إجراءات الإخلاء الاحترازية، مشيرا إلى إمكانية عودة السكان إلى ممارسة أنشطتهم الطبيعية.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.