منظمة ألمانية: السلطات الإيطالية احتجزت 41 سفينة إنقاذ منذ 2023

قالت منظمة "إس أو إس هيومانيتي" الألمانية اليوم الجمعة، إن السلطات الإيطالية احتجزت 41 سفينة إنقاذ لمنظمات غير حكومية منذ عام 2023، ما يعني منعها من أنشطة الإنقاذ المدنية في البحر الأبيض المتوسط لمدة تفوق ألف يوم.

وتسمح القوانين المشددة التي أصدرتها الحكومة الإيطالية بقيادة وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي في مطلع 2023 ضد الهجرة غير النظامية وعمليات الإنقاذ في البحر، باحتجاز السفن وفرض عقوبات سجنية وغرامات مالية على قادة السفن غير المتعاونة مع السلطات أو خفر السواحل الليبي.

وتتهم المنظمات الناشطة في مجال الإنقاذ الاتحاد الأوروبي بدعم "ما يُسمى بخفر السواحل الليبي، رغم انتهاكه الممنهج لحقوق الإنسان والقانون الدولي".

وأفادت "إس أو إس هيومانيتي" في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) نسخة منه عبر البريد الالكتروني: "قبل يومين فقط، تمكن طاقمنا من إنقاذ 47 شخصًا من قارب مطاطي كان يتسرب منه الهواء. ولحسن الحظ، وصلنا إلى الموقع بسرعة، إذ كان ما يُسمى بخفر السواحل الليبي قد اعترض مجموعة أخرى قبل يوم واحد فقط".

وحذرت المنظمة التي تملك سفينتي إنقاذ "هيومانيتي 1" و"هيومانيتي 2"، من أن كل يوم يمر دون عمليات إنقاذ مدنية في البحر يؤدي إلى فقدان المزيد من الأرواح.

وأضافت في بيانها "منذ يناير 2023 - تاريخ دخول قانون بيانتيدوسي حيز التنفيذ - غرق أو فُقد أكثر من ستة آلاف شخص على أحد أخطر مسارات الهجرة في العالم".