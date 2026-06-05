مقتل 5 بحارة آذريين في ضربة بمسيرات على سفن في بحر آزوف

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أفادت وزارة خارجية آذربيجان بمقتل خمسة بحارة آذريين إثر ضربة بمسيرات على سفن شحن في بحر آزوف، نقلا عن معلومات وردت من روسيا.

وأخطرت موسكو باكو بالهجوم، وفقا لبيان أصدرته الوزارة اليوم الجمعة. ولم تدل وزارة الخارجية الآذرية بتصريح بشأن منشأ المسيرات.

وأوضحت الوزارة أن السفن ليست مملوكة لدولة أذربيجان. وكان هناك إجمالي 25 آذريا على متن السفن. وأصيب ثلاثة أشخاص جراء الضربة.

وكان عدة أشخاص من أفراد طاقم السفارة الآذرية في روسيا في طريقهم إلى موقع الحادث.

وأطلقت السلطات في مدينة تاجانروج جنوبي روسيا إنذارا بشأن مسيرات، في ساعة متأخرة من أمس الخميس.

يشار إلى أن أوكرانيا تستهدف جنوبي روسيا بالمسيرات بصورة متكررة. ويستهدف الجيش الأوكراني مصافي النفط ومحطات الضخ والموانئ المطلة على بحر آزوف والبحر الأسود التي تعد مهمة لتصدير النفط الروسي.

وتهدف هذه الهجمات إلى تعطيل حصول الجيش الروسي على إمدادات الوقود وجعل تمويل الكرملين للحرب أكثر صعوبة. وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي بدعم عسكري ومالي غربي منذ ما يربو على أربع سنوات.