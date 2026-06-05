نتنياهو: لا اتفاق نافذ مع لبنان قبل موافقة حزب الله

ذكرت مصادر إسرائيلية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، لم يصوت مساء أمس الخميس، على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، الذي أعلنته الولايات المتحدة، الأربعاء الماضي

وأفادت مصادر إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن "الكابينت" لم يصوت على الاتفاق بعد تلميح حزب الله برفضه، بحسب موقع العربية نت الإخباري.

كما أوضحت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار خلال الاجتماع إلى أنه "لا اتفاق الآن مع لبنان لا سيما بعد موقف حزب الله".

وقال نتنياهو، بحسب المشاركين في الاجتماع: "في الوقت الحالي لا يوجد اتفاق.. حزب الله يعارض ذلك، ولذلك لم أطرحه لاتخاذ قرار.. وإذا وافق، فسأعرضه عليكم للمصادقة".

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة مطولة للمجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن والسياسة، إن الحديث ما زال يدور عن تفاهمات لاعن اتفاق نافذ.

وأكد نتنياهو أن حزب الله يرفض التفاهمات حتى الآن، وأنها لن تطرح على التصويت في الحكومة ما لم يعلن حزب الله الموافقة عليها، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية .

وجاءت المداولات على وقع التطورات الميدانية، وطالب وزراء بتكثيف الضربات العسكرية رغم الموقف الامريكي، واعتبروا أن الوقت لا يعمل لمصلحة إسرائيل، وأن الاعتبارات السياسية لا ينبغي أن تحدد مسار العمليات العسكرية وأهداف الحرب.

وكان نتنياهو قد صرح أمس لرؤساء المستوطنات في الشمال الخميس أن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من جنوب لبنان في المستقبل المنظور.

وأضاف حسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن إيران ما زالت تسعى لدعم خطط حزب الله لغزو الأراضي الإسرائيلية.