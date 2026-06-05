وزارة الدفاع الألمانية تنفي وجود تأخير في إصلاح معدات الجيش

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نفت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الجمعة، تقارير إعلامية تحدثت عن وجود تراكمات كبيرة في أعمال إصلاح المركبات القتالية الرئيسية في الجيش الألماني "البوندسفير".

وقال متحدث باسم الوزارة في برلين إن الجاهزية التشغيلية لأنظمة الأسلحة الرئيسية لا تزال تسير "في الاتجاه الصحيح."

وكانت صحيفة "زود دويتشه ‌تسايتونج" وقناتا البث العام "دبليو دي آر" و"إن دي آر" قد أفادت بوجود تراكم كبير في أعمال إصلاح أسلحة أساسية، بما في ذلك مركبة القتال المشاة ماردر "مارتين" ومدفع "بانتسر هاوبيتسه 2000"، وهو مدفع هاوتزر ذاتي الحركة عيار 155 ملم شديد التدريع.

وكان السبب الذي ذُكر هو عدم توفر قطع الغيار بكميات كافية، إضافة إلى نقص في الكوادر الفنية الماهرة.

واستندت التقارير إلى معلومات داخلية صادرة عن شركة "هيريس إنشتاندز تسونجس لوجيستيك" (اللوجستيات والصيانة للجيش) وهي شركة دفاعية مملوكة للدولة، مُكلفة بضمان جاهزية وصيانة أساطيل المعدات الثقيلة والمركبات البرية التابعة للجيش الألماني "البوندسفير".

وتردد أن هذه المشكلات باتت تؤثر حتى على أنظمة أسلحة رئيسية.

وفيما يتعلق بمركبة "ماردر" والمركبة المدرعة ذات العجلات "بوكسر"، أفادت التقارير بأن نحو نصف هذه المركبات كانت عالقة في دورة الصيانة والإصلاح في مايو.

ولم تؤكد وزارة الدفاع الألمانية هذه الأرقام، لكنها قالت بدلا من ذلك إن "صعوبات" قد نشأت نتيجة نقل أنظمة أسلحة إلى أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أنه سيتعين بعد ذلك أيضا تزويد هذه الأنظمة بقطع غيار.