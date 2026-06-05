كثيرًا ما أشعر بالارتباك إذا ما سألتنى مريضة حامل عن إذا ما كان مسموحًا بعدد قليل من السجائر لا يضير أو فنجان ثان من القهوة إذا ما سلبتنى موافقتى على الفنجان الأول.

يصيبنى الارتباك لأننى لا أتصور أن فى عصرنا هذا إنسان لا يدرك خطر التدخين على الإنسان السليم فما بالك بتلك التى تحمل مسئولية جنين؟

التدخين جريمة بحق الجنين ترتكبها الأم إذا أصرت على الاستمرار فيها. على السيدة إذا ما قررت الحمل، وهى مدخنة أن تقلع تمامًا قبل أن تقرر عن رغبة أكيدة لها فى الحصول على طفل.

على الحامل أن تعرف أن للتدخين مساوئ أقلها أن تلد طفلها مبكرًا عن موعده فتحرمه من أن يقضى الشهور التسعة الطبيعية لتستكمل نموه ويولد فى صورة طبيعية كاملة.

على الحامل أن تعلم أنها مسئولة عن إعاشة هذا الجنين فى رحمها، الأمر الذى يجعله يتلقى جرعات النيكوتين والمئات من المواد الضارة والسامة التى تنتج عن التدخين فى دمه الى ينتقل إليه مباشرة.

على الحامل أن تعلم أن التدخين يلاحق جنينها حتى بعد الولادة. تلك السموم سبب كثيرًا لانتزاع المشيمة من مكانها، كما أنه أحد أسباب تأخر نمو الجنين وربما وفاته داخل الرحم.

أما بعد الولادة فأكثر ما يثرى القلق هو إصابة الطفل بالتخلف العقلى إذا ما دخنت أمه أكثر من عشرين سيجارة فى اليوم، وتلك دراسة علمية معروفة.

الآثار الوخيمة التى يمكن أن تلحق بالوليد تتعدد لتصيب عددًا كبيرًا من أجهزة الجسم تبدأ بالجهاز التنفسى فيصاب بمختلف أنواع الحساسية والربو الشعبى. بل ربما يصاب بإصابات جلدية أو التهابات الأذن الوسطى. أما ما قد يصعب إصلاحه فهو ظهور صعوبات سلوكية، مثل فرط الحركة وتشتت الانتباه أو تناقص قدرات الطفل الذكائية أو عدم القدرة على التركيز والحفظ.

- العنصر الأهم فى القهوة هو الكافيين والذى يوجد أيضًا فى الشيكولاتة والكاكاو والمشروبات الغازية، مثل البيبسى والكولا. كما أنه أيضًا يدخل فى تركيب العديد من الأدوية الذى يجب أن تنتبه الحامل إلى مصادر الكافيين حولها وليس فقط فنجان القهوة.

- يعبر الكافيين المشيمة بسهولة إلى الجنين، لا تملك المشيمة القدرة على تكسير الكافيين فيتراكم فى دم الجنين ليبقى تقريبًا ذات التركيز فى دم الأم.

ارتفاع نسبة الكافيين فى دم الجنين بكمية تفوق ٤٠٠ مليجرام فى اليوم يرفع من احتمالات حدوث إجهاض وربما وفاة الجنين.

من المعروف أن ٢٠٠ مللى لتر من القهوة (كوب) يحتوى مائة جرام من الكافيين. أما القهوة سريعة الذوبان (النسكافيه) فتحتوى على ٨٠ ميلجرامًا من الكافيين، أما الإكسبرسو ٣٠ مللى لتر فتحتوى على ٤٠ جرامًا من الكافيين.

لذا فالاعتدال فى تناول القهوة أثناء الحمل بما لا يتجاوز ٢٠٠ ميلجرام من الكافيين إذا ما كان فى ذلك تحقيق لرغبة قوية لدى الأم لا يمكن مقاومتها فليكن، لكن من الأفضل الاقتصار على فنجان واحد يوميًا.