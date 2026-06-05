عقدت الجمعية العمومية لشركة الأهلي لكرة القدم اجتماعها العادي اليوم بمقر النادي الرئيسي، وذلك بحضور محمود الخطيب رئيس النادي، وياسين منصور، نائب رئيس مجلس الإدارة.

كما حضر الاجتماع، خالد مرتجي أمين الصندوق، وأحمد حسام عوض عضو المجلس، وسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي ومجلس إدارة الشركة، برئاسة أيمن فتحي، وأحمد شمس نائب رئيس الشركة.

كما تواجدت نيرة علي المدير التنفيذي للشركة، وشادي البرقوقي المستشار القانوني لمجلس إدارة النادي والشركة، وياسر المليجي المستشار القانوني لشركة الأهلي لكرة القدم.

استعرضت الجمعية العمومية تقرير مجلس إدارة الشركة عن الأنشطة التي تمت والقوائم المالية الخاصة بميزانية العام المالى 2025/2024 التي عكست الجانب الإيجابي للاستثمار، وأكدت على أن الشركة استطاعت خلال فترة وجيزة تحقيق الأهداف الاستراتيجية المنوطة بها.

كما استعرضت الجمعية العمومية أيضًا العقود الاستراتيجية للرعاية والملابس وعقود البث الجديدة الخاصة بالفترة المقبلة، والتي توفر جزءًا كبيرًا من المتطلبات المالية وتعزز القدرات المالية للنادي.

ووافقت الجمعية على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة برئاسة، أيمن فتحي، بانضمام تامر فهمي العضوية مجلس الإدارة، للاستفادة من خبراته الكبيرة في التطور الرقمي، بما يساهم في مواصلة تحقيق أهداف الشركة.

وفي ختام الاجتماع، حرص محمود الخطيب على توجيه الشكر لشركة الأهلي لكرة القدم، ووجه بضرورة بذل المزيد من الجهد في الفترة المقبلة، بما يتوافق مع رؤية المجلس في دورته الحالية نحو الاستثمار ومواكبة التطورات الهائلة في مختلف القطاعات.