كثيرًا ما ينصح الأطباء مرضى ارتفاع ضغط الدم بمراجعة نسبة البوتاسيوم فى الدم.. فهل هى فكرة صائبة لو تناولت قرصًا من البوتاسيوم فى اليوم كمكمل غذائى إلى جانب أدوية الضغط؟

الإجابة: لا فالبوتاسيوم تحديدًا عنصر خداع لا يجب تناوله دون قرار طبيب كمكمل غذائى، لكن الأفضل دائمًا أن تبحث عنه فى غذائك.

- يمكن الحصول على البوتاسيوم من الفواكه والخضراوات الغنية به، مثل السبانخ والبطاطا الحلوة والموز والأفوكادو والشمام فإن الوجبات الغذائية الغنية بالبوتاسيوم يمكنها المساهمة فى السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، وبالتالى تخفيض فرص الإصابة بالسكتة الدماغية. كما أنها قليلة الصوديوم وهذا عامل آخر فى السيطرة على الضغط.

- عند تناول أدوية الضغط فإن الكثير منها يحتوى على مدرات البول، الأمر الذى مع البول تسرب البوتاسيوم فتقل نسبته فى الدم نظرًا لأن البوتاسيوم يلعب دورًا رئيسيًا فى وظائف العضلات بما فى ذلك عضلة القلب. تساعد الكلى فى تنظيم مستويات البوتاسيوم فى الدم، لكن التقدم فى العمر ومرض السكر وفشل القلب وبعض ظروف أخرى قد تعرقل الكلى عن إتمام مهمتها فيرتفع البوتاسيوم إلى نسبة عالية قد تمارس خطورة حقيقية على حياة الإنسان فيُصاب بتوقف القلب (السكتة القلبية).

- لذا كانت نسبة البوتاسيوم فى الدم (كذا الصوديوم) مؤشرًا حساسًا لانتظام عمل القلب ومحاولة السيطرة على ارتفاع ضغط الدم. فإذا تناولت مدرات البول عليك دائمًا بالانتباه إلى نسبة الصوديوم والبوتاسيوم فى الدم ومراجعة طبيبك لمعرفة إذا ما كنت بحاجة إلى أقراص البوتاسيوم، لكن الأهم أن تنتبه إلى البوتاسيوم الطبيعى فى غذائك، فاللجوء إلى المصادر الطبيعية دائمًا أفضل.