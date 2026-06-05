ماكرون: قادة أوروبيون بارزون يعتزمون عقد قمة مع زيلينسكي خلال الأيام المقبلة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إن قادة أوروبيين بارزين يعتزمون عقد قمة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال الأيام المقبلة، وذلك في أعقاب عرضه على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء محادثات سلام مباشرة.

وأوضح ماكرون، على هامش قمة بين الاتحاد الأوروبي ودول غربي البلقان في الجبل الأسود، بأن هناك تنسيقا وثيقا بين فرنسا وبريطانيا وألمانيا، مضيفا أنهم سيجتمعون مع زيلينسكي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت آخر مرة تحدث فيها المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وماكرون قبل نحو أسبوعين في اجتماع عبر تقنية الفيديو.

وفيما يتعلق برسالة زيلينسكي إلى بوتين، أضاف ماكرون قائلا: "أعتقد أن أوكرانيا وروسيا هما من يمكنهما اليوم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وكذلك إلى خطة سلام."

وتابع أن الأوروبيين يمكنهم تقديم المساعدة، إذ إنهم إلى حد بعيد أكبر الداعمين لأوكرانيا.

ولفت ماكرون إلى أن الأوروبيين سيحتاجون أيضا إلى أن يكون لهم مقعد على طاولة المفاوضات في مرحلة معينة من المحادثات المتعلقة بخطة سلام، نظرا لأن الأمر – بسبب الموقع الجغرافي – يتعلق ببناء للسلام والأمن في أوروبا. وأضاف: "ولهذا أعتبرها مبادرة جيدة."

وكان زيلينسكي قد قدم عرضا لبوتين لإجراء محادثات سلام، أمس الخميس، في رسالة مفتوحة. وردا على ذلك، لم يقدم الكرملين حتى الآن سوى تجديد عرضه بإجراء مفاوضات في موسكو، إلى جانب مطالبته بالسيطرة الكاملة على منطقة دونباس الأوكرانية كشرط مسبق للسلام، وهي مقترحات كان زيلينسكي قد رفضها في عدة مناسبات سابقة.