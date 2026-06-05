وفاة 49 شخصا من الظمأ بعد تعطل شاحنتهم في الصحراء بشمال النيجر

أعلنت حكومة محافظة أجاديز بالنيجر، في بيان اليوم الجمعة، وفاة 49 شخصا من العطش في الصحراء شمالي البلاد بعدما تعطلت الشاحنة التي كانوا يستقلونها.

وأضافت أن المسافرين كانوا عائدين من دولة مالي المجاورة لقضاء عطلة عيد الأضحى مع أسرهم في النيجر.

وجاء في البيان أن السيارة تعطلت في منطقة نائية بالصحراء، على بعد أكثر من 80 كيلومترا، غرب بلدة أساماكا الحدودية. وباءت محاولات السائق ومساعدوه والركاب لإصلاح السيارة بالفشل.

وتقطعت السبل بالمجموعة في وسط الصحراء، دون مياه، وسط درجة حرارة مرتفعة. وأوضح البيان أنه جرى دفن الموتى في مقابر جماعية.

وأفاد البيان بنجاة شخصين حيث سارا لأكثر من 50 كيلومترا لنقطة مياه ثم وصلا إلى أساماكا حيث أبلغا السلطات.

وقالت المحافظة إنه في طريق العودة من العملية عثر المتطوعون على شاحنة أخرى معطلة على متنها أكثر من 60 شخصا. وتقطعت السبل بهؤلاء المسافرين في الصحراء بعدما تعطلت سيارتهم لثلاثة أيام وجرى تقديم المياه لهم.