ألمانيا: إلغاء رحلة لترحيل أفغان بعد رفض حكومة طالبان التعاون مع السلطات

ألغت السلطات الألمانية عملية ترحيل جماعي ، كان من المقرر تنفيذها لعدد من الرجال كان مطلوب منهم مغادرة ألمانيا إلى أفغانستان، وكان من المقرر أن تتم هذه العملية في أواخر مايو الماضي، بعد أن رفضت سلطات طالبان التعاون، حسبما أفادت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الجمعة.

وسيتم إعادة جدولة عملية الترحيل إلى تاريخ لاحق، ولكن لم يتم تحديد الموعد الجديد.

وبات من الواضح قبل موعد الرحلة المخطط لها أن عملية الترحيل لن تتم في موعدها.

كما لم ترسل أي من الولايات الألمانية حتى الآن أي من الأفراد المطلوب ترحيلهم للمطارات .

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) أنه تم إلغاء الرحلة بعد أن أعربت السلطات الإسلامية في كابول عن عدم رضاها عما رأته من عدم استعداد ممثلي وزارة الخارجية الألمانية للمشاركة في العملية.

يشار إلى أن طالبان مهتمة بشكل أساسي بإرسال المزيد من الدبلوماسيين إلى البعثات الأفغانية في ألمانيا

وفي معرض رده على سؤال عما إذا كانت طالبان تربط تعاونها في عملية الترحيل بإرسال دبلوماسيين إضافيين، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إنه لا يستطيع التعليق على تفاصيل المحادثات التي تجريها وزارة الخارجية أو وزارة الداخلية

واستؤنفت عمليات الترحيل في عام 2024 بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات

ويدفع المنتقدون بأن الحكومة ترفض من جهة ،الاعتراف بطالبان بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان - خاصة فيما يتعلق بالنساء – بينما هي من جهة أخرى، تعمل معها وبشكل فعلي، وتقدم تنازلات لها عملية لتمكين عملية الترحيل.

وتشمل هذه التنازلات السماح بتعيين دبلوماسيين من طالبان في البعثات الأفغانية في ألمانيا،والتي كان يعمل بها سابقا وبشكل حصري دبلوماسيين عينتهم الحكومة السابقة.