إضراب 2400 من أخصائيي الصحة النفسية في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من الذكاء الاصطناعي

دخل نحو 2400 من أخصائيي الصحة النفسية في شركة الرعاية الصحية العملاقة "كايزر بيرماننت" الأمريكية، في إضراب اليوم الأربعاء، في شمال كاليفورنيا، بسبب مخاوف من أن تقوم الشركة باستبدال الذكاء الاصطناعي بالمعالجين النفسيين.

وقالت الشركة إن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن الذكاء الاصطناعي لن يحل محل التقييم البشري أو يتخذ قرارات علاجية للمرضى، وأن مرافقها مفتوحة.

ويجري الطرفان مفاوضات بشأن عقد جديد منذ الصيف الماضي.

وانضم إلى أخصائيي الصحة النفسية في إضرابهم الذي استمر ليوم واحد أكثر من 23 ألف ممرض وممرضة من كايزر.

ولا تستخدم كايزر، التي تتخذ من أوكلاند مقرا لها، الذكاء الاصطناعي حاليا في العلاج النفسي، لكن الاتحاد الوطني للعاملين في مجال الرعاية الصحية يخشى أن تتطور هذه التقنية إلى مستوى يجعلها خيارا مغريا للشركة.

وقالت الممرضة في قسم طب البالغين والأسرة، كاتي رومر، إن رابطة ممرضات كاليفورنيا تشارك المخاوف التي أثارها أخصائيو الصحة النفسية، وتريد ضمان أن يقدم البشر الرعاية لبعضهم البعض.

وكانت "كايزر" قد وافقت في عام 2023، على تسوية بقيمة 200 مليون دولار مع إدارة الرعاية الصحية المدارة في كاليفورنيا، وذلك بسبب انتهاكات لقوانين الصحة النفسية في الولاية.