استهداف محيط مقر الدعم الدبلوماسي بمطار العاصمة بغداد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وأفاد مصدر أمني عراقي، يوم الجمعة، باستهداف محيط مقر الدعم الدبلوماسي في مطار العاصمة بغداد بطائرة مسيرة.



وذكر المصدر لـ"السومرية نيوز" أن "طائرة مسيرة استهدفت محيط مقر الدعم الدبلوماسي في مطار بغداد".



وأشار إلى أن "الحادثة تعتبر الثالثة خلال اليوم".

وتداولت منصات إخبارية صورا قالت إنها لأعمدة الدخان المنبعثة من القاعدة الأمريكية في محيط مطار بغداد دون أن يتسنى التحقق من صحة الصورة.



ويتعرض مقر الدعم الدبلوماسي في مطار العاصمة بغداد لهجمات مستمرة بعد الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وتتبنى هذه العمليات إيران و"المقاومة الإسلامية في العراق" كجزء من ردها على العدوان الأمريكي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية.