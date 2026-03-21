عدد سكان أوكرانيا انخفض إلى 20 مليونا خلال 10 سنوات

كشفت مجلة "نيوستيتسمان" البريطانية أن عدد سكان أوكرانيا البالغ أكثر من 40 مليون نسمة في عام 2014 انخفض إلى حوالي 20 مليونا بحلول عام 2025، في تراجع حاد خلال عقد من الزمن.



وجاء في منشور المجلة على منصة "إكس" نقلا عن مسؤول بريطاني لم تذكر اسمه: "انخفض عدد سكان أوكرانيا، الذي قدر في عام 2014 بأكثر من 40 مليون نسمة، إلى حوالي 20 مليونا بحلول عام 2025".

ويأتي هذا التقدير متوافقا مع استطلاع أجراه معهد "IFO" البحثي، الذي أظهر أن أقل من 50% من المواطنين الأوكرانيين مستعدون للعودة إلى ديارهم حتى في ظل السيناريو الأكثر تفاؤلا.

وفي عام 2023، كانت إيلا ليبانوفا، مديرة معهد الديموغرافيا والدراسات الاجتماعية الأوكراني، قد صرحت بأن عدد سكان البلاد قد يتراوح بين 26 و35 مليون نسمة بحلول عام 2033، مشيرة إلى أن أكثر من نصف المواطنين الذين غادروا أوكرانيا لن يعودوا إليها.

تأتي هذه التقارير في وقت يواصل فيه النزاع الأوكراني تأثيره العميق على البنية السكانية والديموغرافية للبلاد، وسط قوانين فرضها فلاديمير زيلينسكي لزيادة تعداد الجيش والتعبئة القسرية للمواطنين.