الأربعاء 18 مارس 2026 10:45 م القاهرة
قد يعجبك أيضا

مقر خاتم الأنبياء: سننتقم بشدة بعد استهداف البنى التحتية للطاقة في إيران

وكالات
نشر في: الأربعاء 18 مارس 2026 - 10:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 مارس 2026 - 10:17 م

صرح المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في إيران العقيد إبراهيم ذو الفقاري بأن العدو قد اعتدى على جزء من البنية التحتية للوقود والطاقة في جنوب إيران، مؤكدا "سننتقم بشدة من الهجوم.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن العقيد ذو الفقاري أعلن اليوم الأربعاء أن "العدو قد اعتدى على جزء من البنية التحتية للوقود والطاقة في جنوب إيران".

وأضاف: كما حذرنا سابقا، إذا تعرضت البنية التحتية للوقود والطاقة والغاز والاقتصاد لبلادنا لهجوم أمريكي صهيوني، فسنقوم، إلى جانب الهجوم القوي على العدو، بمهاجمة مصدر الاعتداء بشدة، ونعتبر استهداف البنية التحتية للوقود والطاقة والغاز في بلد مصدر الهجوم أمرا مشروعا لنا، وسنقوم بالانتقام بشدة في أقرب فرصة.

وتابع ذوالفقاري: ليترقب الأعداء التحرك القوي للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

اخبار متعلقة


قد يعجبك أيضا

