الزمالك يفوز على جينيس ودياً استعداداً لمواجهة أوتوهو

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره جينيس، أحد أندية القسم الثالث، بهدف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة أوتوهو الكونغولي، المقررة يوم الأحد المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمود الشناوي، وعمر جابر، ومحمود حمدي "الونش"، والسيد أسامة، وسيف محمد، ومحمود جهاد، وسيف جعفر، وآدم كايد، وأحمد شريف، وعمرو ناصر، وأيمن أمير عبد العزيز.

سيطر الزمالك على مجريات الشوط الأول وهدد مرمى جينيس في أكثر من فرصة، دون ترجمتها لأهداف، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من بارون أوشينج، وخالد السيد، ويوسف وائل "فرنسي"، وأحمد حمدي، ومحمد حمد، وسيف الجزيري.

وفي الدقيقة 52، سجل أحمد حمدي هدف التقدم للزمالك من ركلة جزاء احتسبها الحكم لصالح التونسي سيف الجزيري، كما دفع الجهاز الفني بمحمد عبد الفتاح حارساً للمرمى بدلًا من محمود الشناوي.

وشهدت الدقائق المتبقية محاولات مكثفة من لاعبي الأبيض لتعزيز التقدم، في ظل السيطرة على مجريات الأمور، لكن غياب التوفيق حال دون تسجيل أهداف إضافية، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدف دون رد.